Участники форума «Территории смыслов» разработают концепт всероссийской экологической организации
- РИА Новости
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Об этом сообщает телеканал «360».
«Будучи сквозным экопартнёром летней форумной кампании Росмолодёжи, РЭО подготовил для «Территории смыслов» серию мероприятий, направленных на экологизацию форума. Также на сменах «Политика» и «Управление» будет работать стенд ППК и волонтёров-экологов «Делай!», с которыми мы сотрудничаем по линии добровольчества», — заявил генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев.
По его словам, на площадке стенда состоятся различные мероприятия.
Как отметил Буцаев, деятельность по экологизации направлена на развитие отрасли обращения с отходами и повышение уровня экологической грамотности населения.
Ранее сообщалось, что в День эколога, 5 июня, в 15 регионах страны при поддержке Российского экологического оператора волонтёры собрали тонны отходов.