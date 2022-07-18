Участники форума «Территории смыслов» разработают концепт всероссийской экологической организации

Участники семи смен форума «Территории смыслов» разработают концепт всероссийской экологической организации.

Об этом сообщает телеканал «360».

«Будучи сквозным экопартнёром летней форумной кампании Росмолодёжи, РЭО подготовил для «Территории смыслов» серию мероприятий, направленных на экологизацию форума. Также на сменах «Политика» и «Управление» будет работать стенд ППК и волонтёров-экологов «Делай!», с которыми мы сотрудничаем по линии добровольчества», — заявил генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев.

По его словам, на площадке стенда состоятся различные мероприятия.

Как отметил Буцаев, деятельность по экологизации направлена на развитие отрасли обращения с отходами и повышение уровня экологической грамотности населения.

Ранее сообщалось, что в День эколога, 5 июня, в 15 регионах страны при поддержке Российского экологического оператора волонтёры собрали тонны отходов.