Участники форума «Территории смыслов» разработают концепт всероссийской экологической организации

Короткая ссылка
Участники семи смен форума «Территории смыслов» разработают концепт всероссийской экологической организации.
Участники форума «Территории смыслов» разработают концепт всероссийской экологической организации
  • РИА Новости
  • © Максим Блинов

Об этом сообщает телеканал «360».

«Будучи сквозным экопартнёром летней форумной кампании Росмолодёжи, РЭО подготовил для «Территории смыслов» серию мероприятий, направленных на экологизацию форума. Также на сменах «Политика» и «Управление» будет работать стенд ППК и волонтёров-экологов «Делай!», с которыми мы сотрудничаем по линии добровольчества», — заявил генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев.

По его словам, на площадке стенда состоятся различные мероприятия.

Как отметил Буцаев, деятельность по экологизации направлена на развитие отрасли обращения с отходами и повышение уровня экологической грамотности населения.

Ранее сообщалось, что в День эколога, 5 июня, в 15 регионах страны при поддержке Российского экологического оператора волонтёры собрали тонны отходов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить