В Ленобласти нашли захоронение времён Великой Отечественной войны

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В Ленинградской области проводят проверку по факту обнаружения захоронения времён Великой Отечественной войны.
В Ленобласти нашли захоронение времён Великой Отечественной войны
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Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СК России.

Останки были найдены поисковым отрядом «Советский патриот» в лесном массиве в районе посёлка Лейпясуо Выборгского района.

«По изъятым останкам назначены судебные медико-криминалистические экспертизы с целью установления возраста, пола, причины смерти», — отметили в пресс-службе.

Помимо этого, поисковики обнаружили части обмундирования и гильзы от оружия, а также каски советского образца, передаёт kp.ru.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье в 2022 году обнаружили останки 219 советских солдат.

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