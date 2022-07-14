В Подмосковье в 2022 году обнаружили останки 219 советских солдат

Короткая ссылка
В Московской области в 2022 году провели 40 поисковых экспедиций, в результате которых были обнаружены останки 219 воинов Великой Отечественной войны. Четверых удалось идентифицировать.
В Подмосковье в 2022 году обнаружили останки 219 советских солдат
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

«Ежегодно становится всё больше желающих добровольцев принять участие в раскопках — на сегодняшний день их более 2,5 тыс. человек. Это действительно важное и благородное дело. Наш профильный комитет в тесной связи с поисковыми объединениями и готов оказать всю необходимую поддержку», — отметила председатель Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодёжной политике Линара Самединова.

Поисковое сообщество Подмосковья на текущий момент насчитывает девять объединений и 124 отряда.

В мае «Новый Севастополь» передавал, что в посёлке Дергачи перезахоронили останки советских солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить