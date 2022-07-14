В Подмосковье в 2022 году обнаружили останки 219 советских солдат
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360».
«Ежегодно становится всё больше желающих добровольцев принять участие в раскопках — на сегодняшний день их более 2,5 тыс. человек. Это действительно важное и благородное дело. Наш профильный комитет в тесной связи с поисковыми объединениями и готов оказать всю необходимую поддержку», — отметила председатель Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодёжной политике Линара Самединова.
Поисковое сообщество Подмосковья на текущий момент насчитывает девять объединений и 124 отряда.
В мае «Новый Севастополь» передавал, что в посёлке Дергачи перезахоронили останки советских солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны.