В Подмосковье в 2022 году обнаружили останки 219 советских солдат

В Московской области в 2022 году провели 40 поисковых экспедиций, в результате которых были обнаружены останки 219 воинов Великой Отечественной войны. Четверых удалось идентифицировать.

Об этом сообщает телеканал «360».

«Ежегодно становится всё больше желающих добровольцев принять участие в раскопках — на сегодняшний день их более 2,5 тыс. человек. Это действительно важное и благородное дело. Наш профильный комитет в тесной связи с поисковыми объединениями и готов оказать всю необходимую поддержку», — отметила председатель Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодёжной политике Линара Самединова.

Поисковое сообщество Подмосковья на текущий момент насчитывает девять объединений и 124 отряда.

В мае «Новый Севастополь» передавал, что в посёлке Дергачи перезахоронили останки советских солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны.