Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице возможно запустить всю цепочку производства электромобилей.

Об этом он сказал на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

«Можно было бы на базе регионов создавать технологические кластеры по определённым направлениям — по тем, у которых в регионах есть кадры, опыт и технологии, ресурсы. В Москве можно было бы сделать несколько таких площадок, например по созданию отечественных электромобилей. Я уже докладывал, что вполне возможно было бы разработать всю цепочку, всю линейку компонентов при тесном взаимодействии с Министерством промышленности и нашими производителями», — цитирует его ТАСС.

Собянин: в Москве возможно запустить всю цепочку производства электромобилей

Ранее НСН сообщала, что заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что оборот столичных предприятий торговли и услуг в I полугодии 2022 года составил 8,5 трлн рублей и увеличился на 24,8% по сравнению с январём — июнем 2021 года.