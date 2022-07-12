Оборот предприятий торговли и услуг Москвы вырос почти на 25% в I полугодии

Заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что оборот столичных предприятий торговли и услуг в I полугодии 2022 года составил 8,5 трлн рублей и увеличился на 24,8% по сравнению с январём — июнем 2021 года.

Об этом сообщает НСН.

«Максимальный объём продаж был в марте — 1,6 трлн рублей, а уже в апреле пик потребительского ажиотажа спал и показатели вернулись к значениям января, чуть превысив 1,3 трлн рублей», — рассказал вице-мэр.

Ранее стало известно, что в Тюменской области увеличилось производство молока, мяса, хлебобулочных и кондитерских изделий. Об этом пишет nashgorod.ru со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

За период с января по май выпущено около 13 тыс. т мясной продукции, что на 5% превышает аналогичные показатели 2021 года. На 5,7%, до 15,7 тыс. т, увеличили объёмы выпуска производители кисломолочной продукции. Более чем на 10% выросло производство кондитерских изделий.

Ранее Минсельхозпрод Московской области сообщил, что аграрии выполнили план по севу яровых культур в регионе.