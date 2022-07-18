Автоэксперт Кадаков предложил автовладельцам договариваться о ремонте машин с дилерами

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Главный редактор автомобильного журнала «За рулём» Максим Кадаков прокомментировал предложение Союза потребителей производителям иномарок выкупать неисправные автомобили по рыночной цене. Эксперт выразил мнение, что возврат автомобиля не решит проблему ремонта на уровне всей страны.
Автоэксперт Кадаков предложил автовладельцам договариваться о ремонте машин с дилерами
  • РИА Новости

В эфире Общественной службы новостей он предложил автовладельцам самостоятельно договариваться с дилерами о ремонте автомобиля и идти друг другу на уступки.

«Например, если нет запчасти, клиент её каким-то образом сам где-то может купить, прийти и просить поставить её, сделать хотя бы работу. Может быть, получится даже возместить стоимость этой запчасти. Либо дилер говорит, что может отремонтировать машину, но с установкой б/у стеклоподъёмника, а когда наладятся все взаимоотношения — поставят новый», — сказал Кадаков.

Ранее сообщалось, что в Минпромторге России составили перечень товаров для параллельного импорта, за счёт чего в страну вернутся 200 ушедших брендов.

Автоэксперт Пётр Баканов в беседе с Nation News прокомментировал ситуацию на рынке подержанных машин.

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