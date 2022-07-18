Автоэксперт Кадаков предложил автовладельцам договариваться о ремонте машин с дилерами
- РИА Новости
В эфире Общественной службы новостей он предложил автовладельцам самостоятельно договариваться с дилерами о ремонте автомобиля и идти друг другу на уступки.
«Например, если нет запчасти, клиент её каким-то образом сам где-то может купить, прийти и просить поставить её, сделать хотя бы работу. Может быть, получится даже возместить стоимость этой запчасти. Либо дилер говорит, что может отремонтировать машину, но с установкой б/у стеклоподъёмника, а когда наладятся все взаимоотношения — поставят новый», — сказал Кадаков.
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