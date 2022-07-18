Чернышенко: машиностроители переходят на российское автоматизированное проектирование

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил, что российские машиностроители ускоренно внедряют отечественные системы автоматизированного проектирования.

Об этом он сказал на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам в режиме видеоконференции.

«Наши ведущие машиностроители приступили к ускоренному внедрению российских систем автоматизированного проектирования. Машиностроители переходят на широкий спектр отечественных решений, в частности на решения от компаний «Аскон» и «Нанокад», — цитирует его ТАСС.

Ранее сенаторы Совета Федерации одобрили закон, содержащий меры налоговой поддержки для стимулирования развития российской IT-отрасли.