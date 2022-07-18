Чернышенко: машиностроители переходят на российское автоматизированное проектирование

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Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил, что российские машиностроители ускоренно внедряют отечественные системы автоматизированного проектирования.
Чернышенко: машиностроители переходят на российское автоматизированное проектирование
  • РИА Новости
  • © Алексей Даничев

Об этом он сказал на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам в режиме видеоконференции.

«Наши ведущие машиностроители приступили к ускоренному внедрению российских систем автоматизированного проектирования. Машиностроители переходят на широкий спектр отечественных решений, в частности на решения от компаний «Аскон» и «Нанокад», — цитирует его ТАСС.

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