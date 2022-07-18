В Санкт-Петербурге изменят график разводки мостов из-за мероприятий ко Дню ВМФ

В Санкт-Петербурге изменят график разводки мостов из-за мероприятий ко Дню военно-морского флота, который состоится 31 июля.

Как сообщает ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу СПб ГБУ «Мостотрест», из-за ночных репетиций Главного военно-морского парада Литейный, Троицкий, Дворцовый и Благовещенский мосты будут разведены до 6 часов утра 19 и 21 июля.

При этом Дворцовый и Благовещенский мосты будут разводиться два раза. Первый — с 1:10 до 2:50, а затем с 3:10 до 6:00, второй — с 1:25 до 2:45, далее с 3:10 до 6:00.

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