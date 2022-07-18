ФСИН: признаков насильственной смерти проректора Керефова не обнаружено
- РИА Новости
«В учреждение незамедлительно была вызвана бригада скорой медицинской помощи, которая констатировала смерть обвиняемого, а также следственно-оперативная группа СО по Ногинску ГСУ СК России по Московской области. По предварительным данным, признаков насильственной смерти не обнаружено», — приводит сообщение ведомства РИА Новости.
В учреждении проводится служебная проверка.
Ранее адвокат Алексей Цыганов подтвердил информацию о том, что проректор Российской таможенной академии Залим Керефов, арестованный по делу о сбыте наркотиков, покончил с собой в подмосковном СИЗО.
После этого в Ногинске возбудили уголовное дело по факту халатности должностных лиц следственного изолятора.