ФСИН: признаков насильственной смерти проректора Керефова не обнаружено

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Признаков насильственной смерти проректора Российской таможенной академии Залима Керефова в СИЗО не обнаружено. Об этом сообщило УФСИН по Московской области.
ФСИН: признаков насильственной смерти проректора Керефова не обнаружено
  • РИА Новости

«В учреждение незамедлительно была вызвана бригада скорой медицинской помощи, которая констатировала смерть обвиняемого, а также следственно-оперативная группа СО по Ногинску ГСУ СК России по Московской области. По предварительным данным, признаков насильственной смерти не обнаружено», — приводит сообщение ведомства РИА Новости.

В учреждении проводится служебная проверка.

Ранее адвокат Алексей Цыганов подтвердил информацию о том, что проректор Российской таможенной академии Залим Керефов, арестованный по делу о сбыте наркотиков, покончил с собой в подмосковном СИЗО.

После этого в Ногинске возбудили уголовное дело по факту халатности должностных лиц следственного изолятора.

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