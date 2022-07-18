Дело о халатности завели после самоубийства проректора таможенной академии в СИЗО

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В Ногинске возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц следственного изолятора, повлёкшей смерть арестанта.
Дело о халатности завели после самоубийства проректора таможенной академии в СИЗО
  • РИА Новости

«16 июля 2022 года в одиночной камере обнаружено тело обвиняемого в незаконном сбыте наркотических средств в крупном размере, содержащегося под стражей, с телесными повреждениями в виде резаной раны руки», — говорится в Telegram подмосковного СК.

Отмечается, что в рамках расследования допрошены сотрудники СИЗО, изъяты должностные инструкции, постовая ведомость, назначены судебные экспертизы.

Ранее адвокат Алексей Цыганов подтвердил информацию о том, что проректор Российской таможенной академии Залим Керефов, арестованный по делу о сбыте наркотиков, покончил с собой в подмосковном СИЗО.

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