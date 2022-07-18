Экономист Львова рассказала, как уменьшить ставку по жилищному кредиту

Короткая ссылка
Главный экономист Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу Александра Львова рассказала о нескольких способах уменьшить ставку по жилищному кредиту.
Экономист Львова рассказала, как уменьшить ставку по жилищному кредиту
  • Gettyimages.ru
  • © Khwanchai Phanthong / EyeEm

Как рассказала экономист в беседе с «Газетой.Ru», уменьшить ставку по кредиту можно, оформив займ с господдержкой, воспользовавшись собственной программой банка и застройщика. Также можно сделать рефинансирование ссуды по более низкой ставке или сэкономить на ипотеке с помощью оформления налогового вычета.

«Оформить ипотеку по приемлемой ставке можно тремя способами: воспользоваться программами ипотеки с господдержкой (льготная, семейная, сельская, ипотека для IT-сотрудников), оформить ипотеку по собственным программам застройщиков и банков или
рефинансировать действующую ипотеку по более низкой ставке», — рассказала Львова.

Для того чтобы оценить выгодность рефинансирования, она рекомендует сравнить сумму переплаты по действующему и новому кредитам.

Сэкономить на ипотеке также можно, оформив налоговый вычет: тогда покупатель сможет вернуть 13% от потраченной на квартиру суммы, но не более 260 тыс. рублей.

Ранее президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в беседе с Nation News рассказала, какое жильё можно приобрести в России без переплаты.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить