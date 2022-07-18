«Чек Индекс»: средний школьный набор за год подорожал на 15%

По данным ресурса «Чек Индекс», средний чек за минимальный набор школьника, без учёта трат на повседневную одежду и принадлежности, в июне — июле 2022 года составил 13,3 тыс. рублей, что на 15% больше, чем в прошлом году.

РИА Новости

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Об этом пишут «Известия». Как отмечается, набор первоклассника (комплект канцелярских принадлежностей) в среднем стоил 784 рубля (+12% к 2021 году). Средняя стоимость дневника составила 163 рубля (+46%), а школьной формы — 2,9 тыс. рублей (+8%). Ранее психолог Анастасия Екушевская, академический директор онлайн-школы для детей и подростков Skysmart, в беседе с ФАН рассказала, как помочь детям сохранить школьные знания во время летних каникул.