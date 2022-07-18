«Чек Индекс»: средний школьный набор за год подорожал на 15%
- РИА Новости
- © Нина Зотина
Об этом пишут «Известия».
Как отмечается, набор первоклассника (комплект канцелярских принадлежностей) в среднем стоил 784 рубля (+12% к 2021 году).
Средняя стоимость дневника составила 163 рубля (+46%), а школьной формы — 2,9 тыс. рублей (+8%).
Ранее психолог Анастасия Екушевская, академический директор онлайн-школы для детей и подростков Skysmart, в беседе с ФАН рассказала, как помочь детям сохранить школьные знания во время летних каникул.