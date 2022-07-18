Число лесных пожаров на Ямале за сутки выросло в пять раз — сейчас в регионе действует 31 очаг.

Как сообщает «Ямал 1», на данный момент в тушении пожаров на площади более 600 га задействованы 258 человек.

«На территории округа на 18 июля 2022 года действует преимущественно средний класс пожарной опасности, местами высокий, прогнозируются ветер и грозы с осадками», — уточнили в региональном департаменте природно-ресурсного регулирования.

В то же время в Томской области за минувшие выходные ликвидировали семь лесных пожаров. Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу регионального департамента лесного хозяйства. Общая площадь возгораний составила более 51,6 га.

Ранее доцент кафедры психиатрии и психотерапии Российского университета дружбы народов, психиатр, психотерапевт Игорь Салынцев рассказал, что недостаток света может приводить к возникновению световой депрессии.