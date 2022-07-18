Число лесных пожаров на Ямале за сутки выросло в пять раз

Короткая ссылка
Число лесных пожаров на Ямале за сутки выросло в пять раз — сейчас в регионе действует 31 очаг.
Число лесных пожаров на Ямале за сутки выросло в пять раз
  • РИА Новости

Как сообщает «Ямал 1», на данный момент в тушении пожаров на площади более 600 га задействованы 258 человек. 

«На территории округа на 18 июля 2022 года действует преимущественно средний класс пожарной опасности, местами высокий, прогнозируются ветер и грозы с осадками», — уточнили в региональном департаменте природно-ресурсного регулирования.

В то же время в Томской области за минувшие выходные ликвидировали семь лесных пожаров. Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу регионального департамента лесного хозяйства. Общая площадь возгораний составила более 51,6 га.

Ранее доцент кафедры психиатрии и психотерапии Российского университета дружбы народов, психиатр, психотерапевт Игорь Салынцев рассказал, что недостаток света может приводить к возникновению световой депрессии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить