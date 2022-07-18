Число посетителей тренингов по открытию бизнеса «Моя работа» в Москве превысило 10 тысяч

За последние полгода бесплатные образовательные мероприятия центра занятости населения «Моя работа», посвящённые открытию собственного дела, посетили около 11 тыс. человек.

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

Отмечается, что это на 60% больше, чем за аналогичный период прошлого года, уточнила заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

«Мы видим, что многие москвичи задумываются об открытии своего дела, но не знают, с чего начать. Нередко трудности вызывают регистрация, организация документооборота, юридические, налоговые и кадровые вопросы, бухгалтерия и делопроизводство. Для того чтобы помочь горожанам начать свой бизнес, московская служба занятости проводит бесплатные тренинги и мастер-классы», — сказала Ракова.

По её словам, число образовательных мероприятий увеличилось в два раза и достигло 230.

Ранее НСН сообщала, что компании — резиденты столичной особой экономической зоны «Технополис Москва» создали 1,3 тыс. новых рабочих мест в 2021 году.