Число посетителей тренингов по открытию бизнеса «Моя работа» в Москве превысило 10 тысяч

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За последние полгода бесплатные образовательные мероприятия центра занятости населения «Моя работа», посвящённые открытию собственного дела, посетили около 11 тыс. человек.
Число посетителей тренингов по открытию бизнеса «Моя работа» в Москве превысило 10 тысяч

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

Отмечается, что это на 60% больше, чем за аналогичный период прошлого года, уточнила заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

«Мы видим, что многие москвичи задумываются об открытии своего дела, но не знают, с чего начать. Нередко трудности вызывают регистрация, организация документооборота, юридические, налоговые и кадровые вопросы, бухгалтерия и делопроизводство. Для того чтобы помочь горожанам начать свой бизнес, московская служба занятости проводит бесплатные тренинги и мастер-классы», — сказала Ракова.

По её словам, число образовательных мероприятий увеличилось в два раза и достигло 230.

Ранее НСН сообщала, что компании — резиденты столичной особой экономической зоны «Технополис Москва» создали 1,3 тыс. новых рабочих мест в 2021 году.

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