В России число ипотечных кредитов увеличилось на 75% в июне

По данным Объединённого кредитного бюро (ОКБ), число новых ипотечных кредитов выросло на 75% — с 32,9 тыс. в мае до 57,5 тыс. в июне.

Об этом пишут «Известия».

Помимо этого, объёмы выдачи ипотеки увеличились на 68% — до 219,15 млрд рублей в июне. Вместе с тем средний размер новой ипотеки снизился на 4% — до 3,8 млн рублей.

Весной показатели рынка жилищного кредитования обрушились: в апреле их число сократилось в четыре раза по сравнению с мартом (до 39,1 тыс. займов), а в мае — ещё на 15% (до 32,9 тыс.), следует из статистики ОКБ.

В пятёрку лидеров по объёмам ипотечного кредитования в июне 2022-го вошли Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край и Татарстан.

Ранее в беседе с НСН вице-президент Российской гильдии риелторов Олег Самойлов прокомментировал ситуацию на рынке вторичного жилья.