В Москве 20 июля пройдёт плановая проверка готовности систем оповещения, которая продлится не более одной минуты.

Как сообщается на сайте мэра Москвы, с 10:40 до 12:00 последовательно во всех районах города прозвучат сигналы сирен оповещения и заработают громкоговорители с информационным сообщением «Внимание всем!».

Кроме того, как информирует сайт «Москва 24», информация поступит в эфир теле- и радиоканалов.

В октябре 2021 года во всех субъектах России была проведена комплексная проверка технического состояния и готовности к работе систем оповещения населения.