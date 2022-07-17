Сбербанк открыл в Дербенте крупнейший в России фонтан

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В Дербенте в парке имени Низами Гянджеви Сбербанк открыл крупнейший в России фонтан, где можно будет устраивать светомузыкальные шоу. Под комплексом находится интерактивный музей. После церемонии открытия глава Сбербанка Герман Греф пообщался с журналистами.
Сбербанк открыл в Дербенте крупнейший в России фонтан
  • © Официальный сайт городского округа Дербент

Как сообщает РИА Новости, это крупнейший в России светомузыкальный фонтан, общая площадь которого превышает 4,7 тыс. кв. м.

В церемонии открытия участвовали вице-премьеры Александр Новак и Дмитрий Чернышенко, а также министр культуры Ольга Любимова и глава Дагестана Сергей Меликов.

Сам комплекс выполнен в художественных традициях Дагестана из местного природного камня. Он построен с использованием современных технологий, а также оснащён 1368 световыми прожекторами, двумя видеопроекторами для проецирования изображений и мощной акустической системой.

Глава кредитной организации после церемонии открытия фонтана сообщил, что Сбербанк с 15 июля запустил рефинансирование собственной ипотеки, взятой клиентами в марте — мае по высоким ставкам.

«Сейчас можно снизить ставку по действующей ипотеке до 11,5 либо до 12,5%, в зависимости от условий страхования жизни по ипотеке», — цитирует его агентство.

В апреле специалисты ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» запустили работу 61 фонтана в городе.

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