Медведев заявил, что для выживания России необходимо быть сильной

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Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что для выживания России необходимо быть сильной.
Медведев заявил, что для выживания России необходимо быть сильной
  • РИА Новости

«Наша страна, она абсолютно уникальна. Самая большая страна на планете. И она может быть сильной только в том случае, если она будет проводить полностью независимую внешнюю политику. Если она будет оберегать свои рубежи, границы по всему периметру. Если она будет защищена самыми современными видами вооружения», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, в ином случае России просто не выжить.

«В противном случае — такое бывало неоднократно в истории человечества — нас просто растерзают», — добавил Медведев.

Ранее Медведев заявил, что с Россией «стали считаться по-настоящему».

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