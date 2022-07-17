В Крыму заявили о безопасности региона для приезда туристов

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Крым безопасен для приезда туристов, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.
В Крыму заявили о безопасности региона для приезда туристов
  • РИА Новости

«Крым всегда был надёжно защищен. Ничего нам не угрожает и не угрожало. Пусть приезжают отдыхать», — приводит РИА Новости слова Константинова в эфире телеканала «Крым 24».

Он отметил, что в Крыму развёрнута  одна из мощнейших региональных группировок войск.

По его словам, регион является самым надёжным и защищённым с 2014 года.

Ранее представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что Киев может нанести удар американскими РСЗО HIMARS по территории Крыма.

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