В Крыму заявили о безопасности региона для приезда туристов

Крым безопасен для приезда туристов, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

«Крым всегда был надёжно защищен. Ничего нам не угрожает и не угрожало. Пусть приезжают отдыхать», — приводит РИА Новости слова Константинова в эфире телеканала «Крым 24».

Он отметил, что в Крыму развёрнута одна из мощнейших региональных группировок войск.

По его словам, регион является самым надёжным и защищённым с 2014 года.

Ранее представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что Киев может нанести удар американскими РСЗО HIMARS по территории Крыма.