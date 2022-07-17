Семь человек погибли в результате пожара в частном доме в Томской области

Семь человек погибли в ночь на 17 июля в результате возгорания в частном жилом доме в селе Колбинка Томской области.

Об этом сообщает СК по региону.

По предварительным данным, в ночь на 17 июля в селе Колбинка произошло возгорание в одноэтажном двухквартирном бревенчатом жилом доме. Общая площадь пожара составила 168 кв. м. При тушении пожара обнаружены тела семи погибших.

«По факту гибели семи человек в результате пожара в одноэтажном двухквартирном бревенчатом жилом доме в селе Колбинка Молчановского района возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК России (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)», — отмечается в заявлении.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи, следователи-криминалисты следственного управления и сотрудники Главного управления криминалистики СКР.

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