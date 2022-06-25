Двое детей и один взрослый погибли в результате пожара на Камчатке

Следователи на Камчатке сообщили о гибели двоих детей и взрослого в результате пожара в селе Мильково.

Как уточняет региональное отделение СК, по факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК России.

«По версии следствия, в утреннее время 25 июня в частном жилом доме по улице Сибирская села Мильково произошёл пожар, в ходе тушения которого внутри обнаружены тела трёх человек — 63-летней женщины и двух детей, 13 и девяти лет, с термическими ожогами и признаками отравления угарным газом», — говорится в сообщении.

Специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Москве произошёл пожар в семиэтажном здании.