Двое детей и один взрослый погибли в результате пожара на Камчатке
Как уточняет региональное отделение СК, по факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК России.
«По версии следствия, в утреннее время 25 июня в частном жилом доме по улице Сибирская села Мильково произошёл пожар, в ходе тушения которого внутри обнаружены тела трёх человек — 63-летней женщины и двух детей, 13 и девяти лет, с термическими ожогами и признаками отравления угарным газом», — говорится в сообщении.
Специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что в Москве произошёл пожар в семиэтажном здании.