Двое детей и один взрослый погибли в результате пожара на Камчатке

Короткая ссылка
Следователи на Камчатке сообщили о гибели двоих детей и взрослого в результате пожара в селе Мильково.

Как уточняет региональное отделение СК, по факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК России.

«По версии следствия, в утреннее время 25 июня в частном жилом доме по улице Сибирская села Мильково произошёл пожар, в ходе тушения которого внутри обнаружены тела трёх человек — 63-летней женщины и двух детей, 13 и девяти лет, с термическими ожогами и признаками отравления угарным газом», — говорится в сообщении.

Специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Москве произошёл пожар в семиэтажном здании.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить