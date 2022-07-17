В Михайловском районе Приморского края ливнями затопило четыре села

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В Михайловском районе Приморского края ливнями затопило четыре села, сообщило региональное министерство ГОЧС.

В ведомстве заявили о введении режима ЧС природного характера в Михайловке.

«В зоне подтопления оказались сёла Михайловка, Васильевка, Кремово, Осиновка», — приводит слова заявления РИА Новости.

Кроме того, в Ханкайском округе на 6 км автодороги «Камень —Рыболов — Мельгунова» перекрыт проезд для легкового автотранспорта из-за образования перелива воды через дорогу.

Ранее стало известно, что в Приморском крае на жилые дома сошёл грязевой сель.

Спасатели извлекли пять человек.

На поисковые работы из-за схода грязевого селя были направлены почти 46 человек и 14 единиц техники.

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