В Приморском крае на жилые дома сошёл грязевой сель, спасатели извлекли пять человек, ведутся поиски ребёнка, сообщили в МЧС.

К настоящему времени грязевой поток, сошедший на два жилых дома, остановился, угрозы остальным домам нет.

По информации ТАСС, грязевые массы с сопки Ключевая сошли на два частных жилых дома в посёлке Тимофеевка.

«К месту происшествия незамедлительно были направлены пожарные краевой противопожарной службы. По предварительным данным, прибывшие спасатели извлекли из домов пять человек, в том числе двух детей, одна женщина госпитализирована», — рассказали в пресс-службе.

На данный момент проводятся поиски двухлетнего ребёнка.