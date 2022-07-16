В Приморском крае на жилые дома сошёл грязевой сель
- РИА Новости
К настоящему времени грязевой поток, сошедший на два жилых дома, остановился, угрозы остальным домам нет.
По информации ТАСС, грязевые массы с сопки Ключевая сошли на два частных жилых дома в посёлке Тимофеевка.
«К месту происшествия незамедлительно были направлены пожарные краевой противопожарной службы. По предварительным данным, прибывшие спасатели извлекли из домов пять человек, в том числе двух детей, одна женщина госпитализирована», — рассказали в пресс-службе.
На данный момент проводятся поиски двухлетнего ребёнка.