В Приморском крае на жилые дома сошёл грязевой сель

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В Приморском крае на жилые дома сошёл грязевой сель, спасатели извлекли пять человек, ведутся поиски ребёнка, сообщили в МЧС.
В Приморском крае на жилые дома сошёл грязевой сель
  • РИА Новости

К настоящему времени грязевой поток, сошедший на два жилых дома, остановился, угрозы остальным домам нет.

По информации ТАСС, грязевые массы с сопки Ключевая сошли на два частных жилых дома в посёлке Тимофеевка.

«К месту происшествия незамедлительно были направлены пожарные краевой противопожарной службы. По предварительным данным, прибывшие спасатели извлекли из домов пять человек, в том числе двух детей, одна женщина госпитализирована», — рассказали в пресс-службе.

На данный момент проводятся поиски двухлетнего ребёнка.

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