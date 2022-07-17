Спасатели нашли тело ребёнка на месте схода селя в Приморье

Спасатели нашли тело двухлетнего ребёнка, пропавшего после схода грязевого селя на частные жилые дома в Приморском крае, сообщили в ГУ МЧС по региону.

«В 01:40 мск 17 июля сотрудниками специализированной пожарно-спасательной части Главного управления МЧС России по Приморскому краю было обнаружено тело ребёнка и передано представителям полиции», — говорится в сообщении.

По информации ведомства, в настоящее время грязевой поток остановился, угрозы остальным жилым домам нет.

Ранее стало известно, что в Приморском крае на жилые дома сошёл грязевой сель.

Спасатели извлекли пять человек.

На поисковые работы из-за схода грязевого селя были направлены почти 46 человек и 14 единиц техники.