Спасатели нашли тело ребёнка на месте схода селя в Приморье

Короткая ссылка
Спасатели нашли тело двухлетнего ребёнка, пропавшего после схода грязевого селя на частные жилые дома в Приморском крае, сообщили в ГУ МЧС по региону.

«В 01:40 мск 17 июля сотрудниками специализированной пожарно-спасательной части Главного управления МЧС России по Приморскому краю было обнаружено тело ребёнка и передано представителям полиции», — говорится в сообщении.

По информации ведомства, в настоящее время грязевой поток остановился, угрозы остальным жилым домам нет.

Ранее стало известно, что в Приморском крае на жилые дома сошёл грязевой сель.

Спасатели извлекли пять человек.

На поисковые работы из-за схода грязевого селя были направлены почти 46 человек и 14 единиц техники.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить