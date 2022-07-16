На Кубани сошли с рельсов пять вагонов с газовым конденсатом

Короткая ссылка
Пять вагонов с газовым конденсатом сошли с рельсов утром 16 июля в Краснодарском крае, сообщила пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД).
На Кубани сошли с рельсов пять вагонов с газовым конденсатом
  • Gettyimages.ru

«Сегодня в 5:40 на станции Протока при производстве маневровых работ и подачи грузовых вагонов на пути необщего пользования предприятия «Славянск Эко» допущен сход пяти вагонов (груз — газовый конденсат), три из них на боку», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал.

Также сообщается, что на место происшествия отправлены восстановительные поезда.

Ранее локомотив сошёл с рельсов на Южно-Уральской железной дороге на станции Халилово в Оренбургской области.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить