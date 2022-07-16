На Кубани сошли с рельсов пять вагонов с газовым конденсатом

Пять вагонов с газовым конденсатом сошли с рельсов утром 16 июля в Краснодарском крае, сообщила пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД).

«Сегодня в 5:40 на станции Протока при производстве маневровых работ и подачи грузовых вагонов на пути необщего пользования предприятия «Славянск Эко» допущен сход пяти вагонов (груз — газовый конденсат), три из них на боку», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал.

Также сообщается, что на место происшествия отправлены восстановительные поезда.

Ранее локомотив сошёл с рельсов на Южно-Уральской железной дороге на станции Халилово в Оренбургской области.