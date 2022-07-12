В Красноярском крае с рельсов сошли восемь вагонов с углем

На станции Чернореченская в Красноярском крае восемь вагонов с углем сошли с рельсов, сообщается на сайте Красноярской железной дороги.

«В 6:28 по местному времени (2:28 мск. — RT) на станции Чернореченская двухпутного электрифицированного участка Красноярск—Ачинск произошёл сход восьми вагонов грузового поезда, перевозившего уголь, без опрокидывания», — говорится в сообщении.

В компании рассказали, что пострадавших, а также угрозы экологии нет.

Кроме того, инцидент не повлияет на движение поездов.

Ранее локомотив сошёл с рельсов на Южно-Уральской железной дороге на станции Халилово в Оренбургской области.