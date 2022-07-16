По факту покушения на убийство на западе Москвы заведено уголовное дело

Короткая ссылка
Возбуждено дело по факту покушения на убийство на западе Москвы, когда в результате инцидента был ранен один человек, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Москве Юлия Иванова.
По факту покушения на убийство на западе Москвы заведено уголовное дело
  • РИА Новости

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК России», — говорится в сообщении.

Согласно данным следствия, на улице Крылатская в Москве между мужчинами произошёл конфликт, в ходе которого подозреваемый нанёс потерпевшему огнестрельные ранения из травматического оружия.

По подозрению в совершении преступления задержан мужчина 1977 года рождения.

Ранее стало известно, что в офисе финансовой коммерческой организации на Кожевнической улице найдено тело сотрудницы компании с огнестрельными ранениями.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить