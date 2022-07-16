По факту покушения на убийство на западе Москвы заведено уголовное дело

Возбуждено дело по факту покушения на убийство на западе Москвы, когда в результате инцидента был ранен один человек, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Москве Юлия Иванова.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК России», — говорится в сообщении.

Согласно данным следствия, на улице Крылатская в Москве между мужчинами произошёл конфликт, в ходе которого подозреваемый нанёс потерпевшему огнестрельные ранения из травматического оружия.

По подозрению в совершении преступления задержан мужчина 1977 года рождения.

Ранее стало известно, что в офисе финансовой коммерческой организации на Кожевнической улице найдено тело сотрудницы компании с огнестрельными ранениями.