По факту покушения на убийство на западе Москвы заведено уголовное дело
- РИА Новости
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК России», — говорится в сообщении.
Согласно данным следствия, на улице Крылатская в Москве между мужчинами произошёл конфликт, в ходе которого подозреваемый нанёс потерпевшему огнестрельные ранения из травматического оружия.
По подозрению в совершении преступления задержан мужчина 1977 года рождения.
Ранее стало известно, что в офисе финансовой коммерческой организации на Кожевнической улице найдено тело сотрудницы компании с огнестрельными ранениями.