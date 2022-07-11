В центре Москвы застрелили сотрудницу финансовой организации

В офисе финансовой коммерческой организации на Кожевнической улице найдено тело сотрудницы компании с огнестрельными ранениями.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Главного следственного управления СК по Москве Юлию Иванову.

Тело женщины 1971 года рождения было обнаружено утром 11 июля.

Сообщается также, что убийство произошло накануне вечером. Возбуждено уголовное дело, следователи и криминалисты столичного управления работают на месте происшествия, устанавливаются причастные к убийству.

Ранее ФАН сообщало, что в Челябинске задержан подозреваемый в убийстве двух дальнобойщиков.