В центре Москвы застрелили сотрудницу финансовой организации

Короткая ссылка
В офисе финансовой коммерческой организации на Кожевнической улице найдено тело сотрудницы компании с огнестрельными ранениями.
В центре Москвы застрелили сотрудницу финансовой организации
  • © РИА Новости / Александр Вильф

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Главного следственного управления СК по Москве Юлию Иванову.

Тело женщины 1971 года рождения было обнаружено утром 11 июля.

Сообщается также, что убийство произошло накануне вечером. Возбуждено уголовное дело, следователи и криминалисты столичного управления работают на месте происшествия, устанавливаются причастные к убийству.

Ранее ФАН сообщало, что в Челябинске задержан подозреваемый в убийстве двух дальнобойщиков.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить