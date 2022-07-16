Путин заявил о блестящей подготовке участников Международной математической олимпиады

Российский лидер Владимир Путин заявил о блестящей подготовке сборной России на 63-й Международной математической олимпиаде.

«От души поздравляю вас с отличным выступлением на 63-й Международной математической олимпиаде. Искренне рад, что российские школьники продемонстрировали блестящую подготовку, сплочённость команды и победный настрой», — говорится в телеграмме Путина на сайте Кремля.

Он отметил, что завоёванные командой медали являются наградой за талант, упорный труд, твёрдый характер и целеустремлённость.

По его словам, участники подтвердили высокое качество российского математического образования.

Ранее российские школьники завоевали три золота и три серебра на 63-й Международной математической олимпиаде в Осло.