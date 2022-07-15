Школьники из России завоевали шесть медалей на математической олимпиаде в Осло

Российские школьники завоевали три золота и три серебра на 63-й Международной математической олимпиаде в Осло. В ней участвовали более 600 учащихся из 100 стран.

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Об этом пишет «Российская газета». Российские школьники выполняли задания дистанционно. «Выступление ребят заслуживает самых высоких оценок. Даже несмотря на продолжающееся колоссальное давление на наши команды, школьникам удаётся показывать высокий уровень знаний и подготовки», — прокомментировал новость министр просвещения России Сергей Кравцов. Ранее НСН сообщала, что российская сборная школьников завоевала восемь медалей на Азиатской олимпиаде по физике APhO 2022.