Школьники из России завоевали шесть медалей на математической олимпиаде в Осло
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Об этом пишет «Российская газета».
Российские школьники выполняли задания дистанционно.
«Выступление ребят заслуживает самых высоких оценок. Даже несмотря на продолжающееся колоссальное давление на наши команды, школьникам удаётся показывать высокий уровень знаний и подготовки», — прокомментировал новость министр просвещения России Сергей Кравцов.
Ранее НСН сообщала, что российская сборная школьников завоевала восемь медалей на Азиатской олимпиаде по физике APhO 2022.