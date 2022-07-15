Школьники из России завоевали шесть медалей на математической олимпиаде в Осло

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Российские школьники завоевали три золота и три серебра на 63-й Международной математической олимпиаде в Осло. В ней участвовали более 600 учащихся из 100 стран.
Школьники из России завоевали шесть медалей на математической олимпиаде в Осло
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет «Российская газета».

Российские школьники выполняли задания дистанционно.

«Выступление ребят заслуживает самых высоких оценок. Даже несмотря на продолжающееся колоссальное давление на наши команды, школьникам удаётся показывать высокий уровень знаний и подготовки», — прокомментировал новость министр просвещения России Сергей Кравцов.

Ранее НСН сообщала, что российская сборная школьников завоевала восемь медалей на Азиатской олимпиаде по физике APhO 2022.

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