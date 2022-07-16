ВСУ открыли огонь по посёлку Тёткино в Курской области

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о начавшемся обстреле посёлка Тёткино со стороны украинских войск.

«Суббота началась с очередной атаки противника на посёлок Теткино. Зафиксированы возгорания. Обстрел ещё продолжается», — написал он в Telegram.

5 июля украинская армия открыла огонь из артиллерии по населённым пунктам Глушковского района Курской области. 3 июля основной удар украинских войск по посёлку Тёткино пришёлся на территорию рядом с сахарным заводом.

В регионе начал работу оперативный штаб по ликвидации последствий обстрелов, который будет заниматься восстановлением разрушений во всех приграничных районах региона