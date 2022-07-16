Юрист Щербакова предупредила водителей о штрафах за сброс мусора

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С 15 июля в России вступил в силу новый штраф за выброс мусора из машины — будут наказываться граждане, должностные лица и компании, заявила юрист по экспертным заключениям Европейской Юридической Службы Виктория Щербакова.

В комментарии агентству «Прайм» она отметила, что размер штрафных санкций будет зависеть от вида транспортного средства.

«Сброс мусора с легкового автомобиля обойдется физическому лицу-нарушителю во внушительную сумму от 10 до 15 тыс. рублей, должностному лицу — от 20 до 30 тыс. рублей, а юридическому лицу — от 30 до 50 тыс. рублей», — сообщила Щербакова.

За повторное нарушение физлица заплатят 20-30 тыс. рублей, должностные лица — от 40 до 60 тыс. рублей, юрлица — 60-100 тыс. рублей. При этом у должностных и юрлиц при повторном нарушении будет конфисковано транспортное средство.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о штрафах до 200 тыс. рублей за выбрасывание мусора из машин.

Отмечается, что соответствующие действия, совершённые с помощью грузовых автомобилей, тракторов, прицепов и так далее, будут караться ещё большими санкциями.

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