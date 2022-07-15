В Нижегородской области более 270 выпускников получили 100 баллов за ЕГЭ

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В Нижегородской области более 270 выпускников получили 100 баллов за Единый государственный экзамен в 2022 году.
В Нижегородской области более 270 выпускников получили 100 баллов за ЕГЭ
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на региональное Министерство образования.

Как уточнили в ведомстве, это результат основного периода ЕГЭ.

«Результаты в 100 баллов получили участники ЕГЭ по русскому языку, математике, информатике и ИКТ, литературе, географии, истории, обществознанию, химии, физике, биологии, английскому языку. 15 выпускников набрали по два 100-балльных результата», — рассказали в министерстве.

Ранее выпускница Кировского физико-математического лицея Алёна Микрюкова в беседе с progorod43 рассказала, как сдала три ЕГЭ на 300 баллов.

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