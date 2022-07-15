Рекрутер Алексеева рассказала, как закрепиться на новом месте работы

Анастасия Алексеева, рекрутер Центра карьеры образовательной платформы Skillbox, рассказала, как закрепиться на новом месте работы.

В беседе с «Газетой.Ru» она посоветовала прежде всего уточнить у непосредственного руководителя, какие задачи стоят на время испытательного срока.

Также рекомендуется соблюдать правила внутреннего трудового распорядка и трудовой дисциплины.

Ещё один совет — установить контакт с новыми коллегами и не стесняться просить помощь.

Как считает Алексеева, необходимо делиться и возникающими проблемами, и результатами.

Кроме того, можно проявлять инициативу, но аккуратно.

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