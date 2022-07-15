В Москве рассказали о работе сервиса «Вызов мастера»
- РИА Новости
Об этом сообщают «Дни.ру» со ссылкой на портал мэра и правительства.
Как отметил заместитель главы Департамента информационных технологий Роман Урнышев, заявку можно подать с любого электронного устройства. Статус отслеживается в личном кабинете.
Большая часть заявок связана с неисправностями освещения в подъезде. Также жители направляют обращения по вопросам теплоснабжения, уборки в подъезде, работы лифтов, состояния электрики.
Ранее Виктор Федорук, представитель движения «Жилищная солидарность», дал советы по экономии на жилищно-коммунальных услугах летом.