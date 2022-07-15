Госпитализированная в Новошахтинске девочка с ранением находится в тяжёлом состоянии

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Девочка с огнестрельным ранением, которую госпитализировали в Новошахтинске, находится в тяжёлом состоянии, врачи борются за её жизнь. Об этом сообщила прокуратура Ростовской области.
Госпитализированная в Новошахтинске девочка с ранением находится в тяжёлом состоянии
  • РИА Новости

«В квартире одного из домовладений Новошахтинска обнаружены тела мужчины, двух женщин и маленького мальчика с огнестрельными ранениями. Ещё один ребенок (малолетняя девочка) с огнестрельным ранением в тяжёлом состоянии доставлена в медицинское учреждение. Врачи борются за её жизнь», — говорится в сообщении ведомства.

На место выехали заместитель прокурора Ростовской области Сергей Капитонов и прокурор Новошахтинска Владислав Бондаренко.

15 июля в Новошахтинске (Ростовская область) неизвестный убил четверых членов одной семьи.

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве.

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