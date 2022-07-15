Госпитализированная в Новошахтинске девочка с ранением находится в тяжёлом состоянии
- РИА Новости
«В квартире одного из домовладений Новошахтинска обнаружены тела мужчины, двух женщин и маленького мальчика с огнестрельными ранениями. Ещё один ребенок (малолетняя девочка) с огнестрельным ранением в тяжёлом состоянии доставлена в медицинское учреждение. Врачи борются за её жизнь», — говорится в сообщении ведомства.
На место выехали заместитель прокурора Ростовской области Сергей Капитонов и прокурор Новошахтинска Владислав Бондаренко.
15 июля в Новошахтинске (Ростовская область) неизвестный убил четверых членов одной семьи.
Следователи возбудили уголовное дело об убийстве.