Госпитализированная в Новошахтинске девочка с ранением находится в тяжёлом состоянии

Девочка с огнестрельным ранением, которую госпитализировали в Новошахтинске, находится в тяжёлом состоянии, врачи борются за её жизнь. Об этом сообщила прокуратура Ростовской области.

РИА Новости

«В квартире одного из домовладений Новошахтинска обнаружены тела мужчины, двух женщин и маленького мальчика с огнестрельными ранениями. Ещё один ребенок (малолетняя девочка) с огнестрельным ранением в тяжёлом состоянии доставлена в медицинское учреждение. Врачи борются за её жизнь», — говорится в сообщении ведомства. На место выехали заместитель прокурора Ростовской области Сергей Капитонов и прокурор Новошахтинска Владислав Бондаренко. 15 июля в Новошахтинске (Ростовская область) неизвестный убил четверых членов одной семьи. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве.