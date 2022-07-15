На Кубани создадут единые стандарты организации питания в школах

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В Краснодарском крае приняли поправки в закон «Об образовании». В частности, установлен единый стандарт питания для учеников начальных классов всего региона.
На Кубани создадут единые стандарты организации питания в школах
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу краевой администрации.

«Новые единые стандарты позволят скорректировать работу операторов, которые должны помнить, что кормить детей — это большая ответственность», — заявил губернатор Вениамин Кондратьев.

С нового учебного года региональное Министерство образования, науки и молодёжной политики разработает методические рекомендации для предприятий, которые будут согласованы с Роспотребнадзором.

Ранее НСН сообщило со ссылкой на слова заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельным отношениям Владимира Ефимова, что в Москве выделили восемь земельных участков для строительства школ и детсадов в 2022 году.

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