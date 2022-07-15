На Кубани создадут единые стандарты организации питания в школах
- РИА Новости
Об этом сообщает сайт «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу краевой администрации.
«Новые единые стандарты позволят скорректировать работу операторов, которые должны помнить, что кормить детей — это большая ответственность», — заявил губернатор Вениамин Кондратьев.
С нового учебного года региональное Министерство образования, науки и молодёжной политики разработает методические рекомендации для предприятий, которые будут согласованы с Роспотребнадзором.
Ранее НСН сообщило со ссылкой на слова заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельным отношениям Владимира Ефимова, что в Москве выделили восемь земельных участков для строительства школ и детсадов в 2022 году.