В Перми завели дело по факту инцидента с ребёнком в бассейне

В Перми завели уголовное дело по факту инцидента с ребёнком в бассейне.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по региону.

В открытом бассейне 14 июля шестилетний ребёнок остался без присмотра матери. Мальчика в бессознательном состоянии нашли другие отдыхающие. Он госпитализирован.

«Была проведена доследственная проверка по факту госпитализации ребёнка. По её результатам было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, жизни и здоровья потребителей)», — заявили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что двухлетняя девочка утонула в бассейне в пансионате «Золотой слон» в Крыму.