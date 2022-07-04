СМИ: Двухлетняя девочка утонула в бассейне в Крыму

Двухлетняя девочка утонула в бассейне в пансионате «Золотой слон» в Крыму.

Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на источник.

Как утверждается, ребёнок находился на отдыхе вместе с матерью и крёстной, которая работает реаниматологом. Девочка поскользнулась на мокрой плитке и упала в воду. Женщины вытащили пострадавшую и попытались привести в чувство, однако ребёнок скончался.

Ранее Newinform сообщал, что в Крыму перед судом предстанет жительница Симферополя, обвиняемая в причинении тяжкого вреда здоровью ребёнка-инвалида, что привело к гибели потерпевшего.