Правительство установило компенсационные выплаты работающим с COVID-19 медработникам
- РИА Новости
Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно документу, компенсационные выплаты также предусмотрены врачам и медработникам с высшим (немедицинским) образованием, медперсоналу, работающему в стационарах, участковым терапевтам, участковым педиатрам, семейным врачам, инфекционистам, а также работникам фельдшерских пунктов и медработникам, оказывающим первую медицинскую помощь.
В мае правительство выделило ещё около 11 млрд рублей на страховые выплаты медработникам.