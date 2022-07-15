Правительство установило компенсационные выплаты работающим с COVID-19 медработникам

Правительство России установило компенсационные выплаты в размере 25% от оклада медицинским работникам, оказывающим помощь в лечении COVID-19.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, компенсационные выплаты также предусмотрены врачам и медработникам с высшим (немедицинским) образованием, медперсоналу, работающему в стационарах, участковым терапевтам, участковым педиатрам, семейным врачам, инфекционистам, а также работникам фельдшерских пунктов и медработникам, оказывающим первую медицинскую помощь.

В мае правительство выделило ещё около 11 млрд рублей на страховые выплаты медработникам.