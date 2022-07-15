Семьям в ДНР передали средства реабилитации в рамках подмосковной акции «Доброе дело»

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Семьям в ДНР, воспитывающим детей с ограниченными возможностями здоровья, передали средства реабилитации в рамках подмосковной акции «Доброе дело».
Семьям в ДНР передали средства реабилитации в рамках подмосковной акции «Доброе дело»
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Московской области.

«На этот раз отправили в Донбасс средства реабилитации. Многофункциональные кровати с подъёмниками, инвалидные коляски, шведские стенки, ходунки передали в девять семей, в которых воспитываются детки с ДЦП, синдромом Дауна, мышечной дистрофией и другими заболеваниями», — заявила министр информационных и социальных коммуникаций Подмосковья Екатерина Швелидзе.

Также стало известно, что в Крыму трудоустроили более 730 человек, прибывших из Донбасса и с Украины, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Вице-премьер республики Елена Романовская напомнила, что во всех городах и районах Крыма развёрнуты консультационные пункты по вопросам трудоустройства.

Ранее сообщалось, что российские военные доставили более 100 т гумпомощи в Харьковскую область.

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