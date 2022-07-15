Специалист по финансам Переславский объяснил последствия продажи банка для клиентов

Сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский объяснил последствия продажи банка для клиентов.

«В процессе сделки все обязательства и активы перейдут вместе с банком новому владельцу, поэтому он будет как платить проценты по вкладам, так и требовать выплаты по кредитам. В плане обслуживания ничего не поменяется», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его словам, если есть обеспокоенность относительно сохранности средств на счетах, то можно оставить на них сумму, которую при любом раскладе возместит Агентство по страхованию вкладов (1,4 млн рублей), и не выходить за её пределы.

Ранее, как сообщало ФБА «Экономика сегодня», сооснователь «Золотого Инвест Клуба» Евгений Шимановский рассказал о золоте как инвестиционном инструменте.