В Удмуртии выявили 27 случаев COVID-19 за сутки

В Удмуртии выявили 27 случаев COVID-19 за последние сутки. Госпитализированы семь жителей.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

Под наблюдением в поликлиниках находятся 794 пациента, в ковид-центрах — 43 пациента в состоянии средней тяжести, шесть — в тяжёлом. Выздоровели за минувшие 24 часа пять человек.

Также стало известно, что в Севастополе отменили ряд коронавирусных ограничений, передаёт ИА «СевастопольМедиа». В частности, отменена обязанность граждан, прибывших из-за рубежа, самоизолироваться до получения результатов ПЦР-теста. Ношение масок в общественных местах носит рекомендательный характер.

Ранее инфекционист, иммунолог-аллерголог, клинический вирусолог Георгий Викулов, директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций, прокомментировал ситуацию с пандемией COVID-19 в Европе, в том числе в Италии и во Франции.