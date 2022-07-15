Суд приговорил экс-директора «Открытой России» Пивоварова к четырём годам колонии

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Краснодарский суд приговорил экс-директора «Открытой России»* Андрея Пивоварова к четырём годам колонии общего режима по делу о нежелательной организации.
Суд приговорил экс-директора «Открытой России» Пивоварова к четырём годам колонии
  • РИА Новости

Об этом сообщила пресс-служба Краснодарского краевого суда.

«Рассмотрев материалы дела, исследовав многочисленные допустимые доказательства, представленные сторонами, суд пришел к выводу о доказанности вины подсудимого. Пивоваров признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок четыре года с отбыванием наказания в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил», — говорится в видео.

Пивоваров был задержан 31 мая 2021 года в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге.

* «Общественное сетевое движение «Открытая Россия» (Open Russia Civic Movement, Open Russia) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 26.04.2017.

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