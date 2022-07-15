В Приморье рассказали о ситуации с обеспечением льготников лекарствами

Министр здравоохранения Приморского края Анастасия Худченко рассказала о лекарственном обеспечении льготников и тех, кому положены медикаменты за счёт средств регионального бюджета.

Запас лекарственных препаратов для льготной категории граждан в Приморье составляет от шести до восьми месяцев, а по некоторым категориям имеется практически годовой запас, заявила она в интервью ИА PrimaMedia.

«Нашими медицинскими организациями все закупочные процедуры проведены своевременно, и у них есть необходимые лекарственные препараты для оказания полного объёма медицинской помощи, в том числе высокотехнологичной», — отметила Худченко.

По её словам, на лекарства в этом году выделено рекордное финансирование из краевого бюджета — 1 млрд 800 млн рублей, финансирование на краевых льготников с 2018 года по настоящее время увеличивалось в два раза.

Ранее НСН сообщала, что ФГУП «Московский эндокринный завод» (ФГУП «Эндофарм») открыл в Москве Центр разработки биотехнологических и инновационных лекарственных средств.