В ОНК рассказали об условиях содержания американца Барнса, обвиняемого в сексуальном насилии

Гражданин США Дэвид Барнс, обвиняемый в сексуальном насилии над своими сыновьями, содержится в московском СИЗО в камере ещё с несколькими иностранцами, сообщили RT в Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) г. Москвы. Его уже посетили сотрудники консульства Соединённых Штатов.

«Барнс говорит, что он инженер, в Москву приехал судиться с женой за право видеть своих сыновей. Он утверждает, что супруга их похитила, увезла в Россию, а его обвинила в сексуальном насилии над детьми», — сообщил представитель ОНК.

По его словам, вместе с Барнсом содержатся два китайца, а также граждане Индии, Македонии и других стран. Среди них есть и израильтянин. Зная русский и несколько других языков, он помогает соседям общаться с сотрудниками изолятора.

«Барнс претензий к условиям содержания не высказал, как и большинство его сокамерников, за исключением другого американца, который жаловался на мешающий спать шум, в том числе на собачий лай», — добавил член комиссии.

Дэвид Барнс был арестован в Москве в январе 2022 года. Мужчине предъявлено обвинение по двум эпизодам преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 132 УК (насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста).