В ОНК рассказали об условиях содержания американца Барнса, обвиняемого в сексуальном насилии
- РИА Новости
«Барнс говорит, что он инженер, в Москву приехал судиться с женой за право видеть своих сыновей. Он утверждает, что супруга их похитила, увезла в Россию, а его обвинила в сексуальном насилии над детьми», — сообщил представитель ОНК.
По его словам, вместе с Барнсом содержатся два китайца, а также граждане Индии, Македонии и других стран. Среди них есть и израильтянин. Зная русский и несколько других языков, он помогает соседям общаться с сотрудниками изолятора.
«Барнс претензий к условиям содержания не высказал, как и большинство его сокамерников, за исключением другого американца, который жаловался на мешающий спать шум, в том числе на собачий лай», — добавил член комиссии.
Дэвид Барнс был арестован в Москве в январе 2022 года. Мужчине предъявлено обвинение по двум эпизодам преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 132 УК (насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста).