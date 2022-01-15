Суд в Москве арестовал гражданина США по обвинению в сексуальном насилии

В Москве до 13 марта американец Дэвид Барнс арестован по обвинению в сексуальном насилии, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Савёловского суда Мария Михайлова.

«Суд по ходатайству следствия избрал в отношении Дэвида Барнса меру пресечения в виде заключения под стражу», — сказала она.

Мужчине предъявлено обвинение по двум эпизодам преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 132 УК (насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста).

Как сообщил источник агентства, заявление на подозреваемого написала бывшая жена-россиянка. По её словам, преступление в отношении сыновей 2010 и 2014 годов рождения было совершено в городе Хьюстон.

Уточняется, что теперь дети живут с матерью в Москве, куда Барнс приехал по туристической визе.