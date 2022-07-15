Путин снизил число вице-премьеров России с 11 до десяти

Российский президент Владимир Путин снизил число заместителей председателя правительства с 11 до десяти. Указ опубликован на сайте Кремля.

В частности, президент внёс изменения в соответствующий указ о структуре федеральных органов исполнительной власти.

Документ вступает в силу со дня его подписания.

12 июля глава государства увеличил число вице-премьеров в правительстве с десяти до 11, введя должность заместителя председателя правительства России — министра промышленности и торговли России.

15 июля стало известно, что вице-премьер Юрий Борисов освобождён от должности.