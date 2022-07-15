Бочкарёв: скоропомощной стационарный комплекс больницы имени Филатова готов на 62%

Скоропомощной стационарный комплекс городской клинической больницы №15 имени Филатова построен на 62%, заявил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

«Мы продолжаем возведение новых скоропомощных комплексов на территории пяти городских стационаров в разных частях города. Так, в районе Вешняки при ГКБ №15 имени О.М. Филатова продолжается возведение корпуса для оказания экстренной помощи. В настоящее время на объекте подходят к завершению фасадные работы, продолжается черновая отделка помещений», — сообщил Бочкарёв.

Он напомнил, что строительство скоропомощного комплекса начали в 2020 году. Площадь четырёхэтажного здания с подвалом составит 15 тыс. кв. м. Корпус рассчитан на приём до 200 неотложных пациентов в день. Открытие запланировано на 2023 год.

«В комплексе разместятся шесть разнопрофильных операционных. Здесь установят самое современное оборудование, а приём пациентов будет осуществляться по принципу разделения потоков по степени тяжести. Прилегающую территорию благоустроят: разобьют газоны, высадят деревья и кустарники, установят скамейки и урны», — отметил Бочкарёв.

По его словам, больницы для размещения скоропомощных корпусов выбирают так, чтобы максимально сократить время транспортировки экстренных пациентов из любого района столицы. На территории медучреждений уже есть или будут построены вертолётные площадки.