Путин подписал указ о праздновании 80-летия разгрома нацистов в Сталинградской битве

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Российский президент Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2023 году 80-летия разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.
Путин подписал указ о праздновании 80-летия разгрома нацистов в Сталинградской битве
  • РИА Новости

Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе подчеркивается особое значение Сталинградской битвы для достижения Победы в Великой Отечественной войне.

Отмечается, что 2 февраля 2023 года исполняется 80-летие этого исторического события.

Путин поручил образовать организационный комитет по подготовке и проведению праздничных мероприятий. Главой оргкомитета назначен зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

22 июня президент России Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлёвской стены в 81-ю годовщину начала Великой Отечественной войны.

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